Сто семей переселят из-за строительства метро "Котельники"

Власти Московской области расселят восемь жилых домов, которые окажутся рядом с котлованом будущей станции метро "Котельники". В результате новое жилье получат 109 семей.

Об этом сообщил РИА Новости первый заместитель главы администрации Котельников Вячеслав Кузнецов.

Станция "Котельники" столичного метрополитена будет расположена в одноименном городе Подмосковья. Она станет конечным пунктом южного участка "фиолетовой" ветки. Станцию планируется открыть к концу 2013 года.

По словам Вячеслава Кузнецова, власти города уже обсуждают варианты переселения жителей и занимаются поиском средств и инвесторов на эти цели.

"Расселить эти дома необходимо так, чтоб это было более-менее одновременно с метро, чтобы разрыв был не более 2-3 месяцев", - отметил замглавы администрации Котельников.

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