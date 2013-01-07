07 января 2013, 20:31ЧП
Тела погибших в Альпах россиян доставят в Москву в среду
Тела пяти погибших в результате аварии снегохода в Альпах доставят в Москву в среду, 9 января.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя министерства курортов и туризма Кранодарского края, когда они будут доставлены из Москвы в Краснодар, пока неизвестно.
Напомним, на горнолыжном курорте в итальянских Альпах разбились шесть россиян (четверо мужчин и две женщины), еще двое в тяжелом состоянии были госпитализированы.Туристы возвращались после ужина в отель на снегоходе, он сорвался со скалы и упал с высоты около 100 метров.
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