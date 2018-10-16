Эксперты назвали пять напитков для похудения

Фото: depositphotos/stockasso

Эксперты назвали пять напитков, которые помогут похудеть без диет и спортзала. Список опубликовала британская газета Daily Star.

На первом месте оказался зеленый чай. Он богат флавонидами и кофеином, что позволяет ускорить метаболизм и, как следствие, сжигание жира. Специалисты советуют выпить 2–3 чашки в день.

На втором месте – томатный сок. Выпивая один стакан в день, вы теряете на 50% больше жира в области талии по сравнению с теми, кто не пьет этого напитка. На третьем месте – яблочный уксус, 2–3 столовые ложки в день активизирует обмен веществ.

Имбирь позволит дольше испытывать чувство сытости. Специалисты советуют натереть 1,5 чайной ложки имбиря и залить горячей водой.

На пятом месте оказалась обычная питьевая вода. Восемь стаканов в день снижают риск развития дегидратации, которое приводит к вздутию живота и нарушению работы пищеварения.

Также вода помогает выводить из организма продукты расщепления белков, жиров и углеводов. Достаточное количество воды помогает восстанавливать эластичность кожи и помогает ускорить обмен веществ, что немаловажно при диете.

