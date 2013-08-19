Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 августа 2013, 10:58

Город

Физкультурно-оздоровительный комплекс откроют на Измайловском бульваре

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс откроется на Измайловском бульваре, дом 75/17 в сентябре текущего года. Это одноэтажная пристройка зала для бокса к зданию Московского средне-специальное училища олимпийского резерва №1.

В настоящий момент уже завершены строительно-монтажные работы по установке перегородок и кирпичной кладке внутренних стен, а также обустройству кровли и фасада здания. Завершаются внутренние отделочные работы – покраска стен, покрытие лаком паркетных полов. В зале расставляют спортинвентарь, сообщили в столичном департаменте строительства.

Добавим, что площадь ФОКа составляет 940 квадратных метров. В зале планируют разместить несколько боксерских рингов. Предусмотрен технический этаж с отапливаемым переходом в здание училища.

здания социальные объекты училища строительство и реконструкция ФОК

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика