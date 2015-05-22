Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая 2015, 18:30

Политика

Госдума одобрила часть поправок в закон об эвакуации автомобилей

Госдума одобрила часть поправок в закон об эвакуации автомобилей

Госдума может в окончательном чтении принять поправки в закон об эвакуации машин в Москве. Депутаты одобрили несколько изменений, передает телеканал "Москва 24".

В частности принудительная эвакуация будет использоваться только в том случае, если под знаком "Стоянка запрещена" будет висеть другой, информирующий о том, что на этой улице работает эвакуатор.

Также автомобилисты смогут вернуть свою машину до того момента, как эвакуирующий ее погрузчик тронется с места.

законопроекты Госдума законы штрафстоянки эвакуация автомобилей пдд

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика