Госдума одобрила часть поправок в закон об эвакуации автомобилей

Госдума может в окончательном чтении принять поправки в закон об эвакуации машин в Москве. Депутаты одобрили несколько изменений, передает телеканал "Москва 24".

В частности принудительная эвакуация будет использоваться только в том случае, если под знаком "Стоянка запрещена" будет висеть другой, информирующий о том, что на этой улице работает эвакуатор.

Также автомобилисты смогут вернуть свою машину до того момента, как эвакуирующий ее погрузчик тронется с места.