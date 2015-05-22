22 мая 2015, 18:30Политика
Госдума одобрила часть поправок в закон об эвакуации автомобилей
Госдума может в окончательном чтении принять поправки в закон об эвакуации машин в Москве. Депутаты одобрили несколько изменений, передает телеканал "Москва 24".
В частности принудительная эвакуация будет использоваться только в том случае, если под знаком "Стоянка запрещена" будет висеть другой, информирующий о том, что на этой улице работает эвакуатор.
Также автомобилисты смогут вернуть свою машину до того момента, как эвакуирующий ее погрузчик тронется с места.