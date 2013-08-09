В Думу внесен законопроект о неприкосновенности журналистов

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий введение неприкосновенности для журналистов по аналогии с парламентариями.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, универсальная цель журналистской деятельности - обеспечение права человека на получение правдивой информации; а те, чья профессиональная деятельность связана с журналистикой, должны иметь правовые гарантии от любых посягательств, в том числе от противоправных действий властных структур.

Автор законопроекта - депутат от "Справедливой России" Михаил Сердюк - отмечает, что правдивая информация зачастую вызывает "неадекватную реакцию "заинтересованных" лиц и структур, особенно когда это связано с коррупцией".

Согласно законопроекту, недопустимы возбуждение уголовного дела в отношении журналиста, его административное задержание, привлечение к административной ответственности без согласия прокурора.

Предполагается, что неприкосновенность должна защищать журналистов от давления извне, незаконного физического и морального воздействия в связи с осуществлением ими профессиональной и служебной деятельности.