01 июня 2015, 09:28

Политика

Разработан законопроект для снижения числа преступлений против детей

"Утро": Разработан закон для снижения числа преступлений против детей

В России готовится законопроект для снижения числа преступлений против детей. Соответствующий документ разработал Следственный комитет, передает телеканал "Москва 24".

По словам руководителя ведомства Владимир Маркина, законопроект поможет усилить гарантии прав несовершеннолетних. В документе предлагается сделать за счет ужесточения наказания, в том числе для опекунов и воспитателей, вплоть до уголовной ответственности.

Отдельный пункт в законопроекте касается половой неприкосновенности ребенка. По словам Маркина, необходимо, чтобы разбирательства по таким делам можно было возбуждать и после достижения жертвой совершеннолетия.

