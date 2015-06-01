01 июня 2015, 09:28Политика
Разработан законопроект для снижения числа преступлений против детей
В России готовится законопроект для снижения числа преступлений против детей. Соответствующий документ разработал Следственный комитет, передает телеканал "Москва 24".
По словам руководителя ведомства Владимир Маркина, законопроект поможет усилить гарантии прав несовершеннолетних. В документе предлагается сделать за счет ужесточения наказания, в том числе для опекунов и воспитателей, вплоть до уголовной ответственности.
Отдельный пункт в законопроекте касается половой неприкосновенности ребенка. По словам Маркина, необходимо, чтобы разбирательства по таким делам можно было возбуждать и после достижения жертвой совершеннолетия.