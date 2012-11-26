Форма поиска по сайту

26 ноября 2012, 20:19

Задержаны 15 протестовавших против условий содержания в тюрьмах

В Москве у здания ФСИН задержаны 15 человек. За участие в несанкционированной акции они были доставлены в территориальное ОМВД, где решается вопрос о привлечении к административной ответственности.

Задержанные протестовали против условий содержания в российских тюрьмах, в том числе, в колонии номер 6 города Копейска Челябинской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Около 250 заключенных копейской колонии 24 ноября начали акцию протеста и выдвинули требования об ослаблении режима, в частности освобождении ряда осужденных из штрафного изолятора. Позже около колонии собрались родственники осужденных. Все обстоятельства массовых беспорядков в колонии выясняет Генпрокуратура.

