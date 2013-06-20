Форма поиска по сайту

20 июня 2013, 11:40

Происшествия

11 нелегальных таксистов задержали за сутки в ЮЗАО

В ходе рейда, направленного на выявление таксистов-нелегалов, в Юго-Западном округе Москвы задержаны 11 перевозчиков.

Как сообщает пресс-служба столичного главка полиции, пять водителей были задержаны в районах Ломоносовский, Черемушки и Ясенево. Еще шесть нелегалов были выявлены на территории районов Гагаринский, Ломоносовский, Обручевский, Теплый Стан и Южное Бутово.

Рейд проводился силами отдела экономической безопасности, инспекторов ДПС и УВД по ЮЗАО. В отношении задержанных составили протоколы по статье "Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии)".

задержания рейды нелегальные таксисты

