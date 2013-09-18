Форма поиска по сайту

Новости

18 сентября 2013, 15:18

Происшествия

Полиция задержала в московском метро 20 мигрантов-нелегалов

На станциях "Комсомольская" и "Таганская" в рамках совместного рейда ФМС и полиции были задержаны 20 нелегальных мигрантов.

Всего на этих станциях столичного метрополитена были проверены документы у 70 иностранных граждан, сообщает "Интерфакс".

Напомним, что в минувшие выходные полиция начала широкомасштабные мероприятия по декриминализации столичного метрополитена.

14 и 15 сентября в московской подземке полицейские задержали около 3100 человек. На 350 из них были составлены протоколы о распитии спиртного в общественных местах, 69 - за мелкое хулиганство, а 52 задержанных оказались нелегальными мигрантами.

Кроме того, было возбуждено четыре уголовных дела: два – за незаконный оборот наркотиков, одно – за хранение оружия и еще одно – по "телефонному терроризму".

задержания мигранты рейды проверки

