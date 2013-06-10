Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июня 2013, 10:24

Происшествия

220 мигрантов задержаны в ходе рейда в столичном метро

4 и 5 июня в московском метрополитене прошел рейд "Нелегальный мигрант". В ходе него были задержаны 220 человек.

4 июня на станциях "Комсомольская", "Проспект мира" и "Таганская" для установления личности и проверки на причастность к преступлениям в отделения полиции доставили 121 человека. На 11 мигрантов были составлены 11 протоколов о нарушении визового режима.

5 июня на станциях "Проспект мира", "Таганская" и "Курская" были задержаны и доставлены в отделения полиции 99 человек, из которых 24 иностранца нарушили визовый режим.

Сайты по теме


задержания нарушения рейды нелегальные мигранты

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика