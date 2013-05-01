Форма поиска по сайту

01 мая 2013, 15:44

Происшествия

Пьяный хулиган травмировал сотрудницу полиции на станции "Калужская"

Сотрудница правоохранительных органов получила травму при задержании пьяного хулигана на станции метро "Калужская". Мужчину, нарушавшего общественный порядок, доставили в отделение.

Инцидент произошел около 13.00. Во время задержания дебошир оказал сопротивление женщине-полицейскому. В результате старший сержант полиции получила перелом левой коленной чашечки, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Задержанным оказался мужчина 1985 года рождения.

