01 мая 2013, 15:44Происшествия
Пьяный хулиган травмировал сотрудницу полиции на станции "Калужская"
Сотрудница правоохранительных органов получила травму при задержании пьяного хулигана на станции метро "Калужская". Мужчину, нарушавшего общественный порядок, доставили в отделение.
Инцидент произошел около 13.00. Во время задержания дебошир оказал сопротивление женщине-полицейскому. В результате старший сержант полиции получила перелом левой коленной чашечки, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Задержанным оказался мужчина 1985 года рождения.