15 правонарушителей задержали полицейские на северо-западе Москвы

1 мая столичные полицейские у станции метро "Тушинская" задержали 15 правонарушителей. 12 граждан доставили в отделение для решения вопроса о привлечении к административной ответственности.

"Остальные отпущены после проведения профилактической беседы", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Обстоятельства и причины задержания людей пока не уточняются.