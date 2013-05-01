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01 мая 2013, 14:46

ЧП

15 правонарушителей задержали полицейские на северо-западе Москвы

1 мая столичные полицейские у станции метро "Тушинская" задержали 15 правонарушителей. 12 граждан доставили в отделение для решения вопроса о привлечении к административной ответственности.

"Остальные отпущены после проведения профилактической беседы", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Обстоятельства и причины задержания людей пока не уточняются.

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