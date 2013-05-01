01 мая 2013, 14:46ЧП
15 правонарушителей задержали полицейские на северо-западе Москвы
1 мая столичные полицейские у станции метро "Тушинская" задержали 15 правонарушителей. 12 граждан доставили в отделение для решения вопроса о привлечении к административной ответственности.
"Остальные отпущены после проведения профилактической беседы", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Обстоятельства и причины задержания людей пока не уточняются.
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