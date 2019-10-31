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В мире

11:52

В Нью-Йорке запретили фуа-гра

за рубежом

Фото: depositphotos/nilswey

Городской совет Нью-Йорка одобрил запрет на продажу фуа-гра – блюда из гусиной или утиной печени. Новый закон вступит в силу в начале 2022 года, сообщает "Газета.ру".

По мнению авторов инициативы, производство этого французского деликатеса предполагает негуманное обращение с птицами: они подвергаются принудительному кормлению через трубку в горле, из-за чего их печень увеличивается до десяти раз.

За продажу блюда в Нью-Йорке будут штрафовать на две тысячи долларов. Запрет затрагивает значительное количество рестораторов – сейчас фуа-гра включено в меню примерно тысячи заведений. Кусочек печени гуся или утки весит в среднем 90 граммов и стоит в США около 125 долларов.

Фуа-гра (в переводе с французского "жирная печень") считается французским деликатесом, однако право первооткрывателей блюда принадлежит древним египтянам – именно к ним восходит практика принудительного кормления птицы. В настоящее время фуа-гра производят в пяти странах Евросоюза – во Франции, Испании, Болгарии, Венгрии и в Бельгии.

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