Суд Испании отменил декларацию о независимости Каталонии

Фото: ТАСС/Zuma/Guillaume Pinon

Конституционный суд Испании отменил декларацию парламента Каталонии о провозглашении независимости региона, одобренную 27 октября.

КС принял к рассмотрению ходатайство правительства Испании против решения каталонской палаты. Таким образом, действие резолюции автоматически приостанавливается, сообщает La Vuangardia.

По словам отстраненного главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, прийти к решению с испанским правительством в нынешних условиях невозможно. Каталония приняла план действий по движению к независимости без насилия, заявил он. Об этом сообщает ТАСС.

Стало также известно, что Пучдемон может запросить политическое убежище в Бельгии. Сам Пучдемон эту информацию опроверг, передает РИА Новости.

30 октября парламент Каталонии признал решение испанских властей о роспуске. Намеченное на 31 октября заседание бюро руководителей парламентских фракций отменили.

Генпрокуратура Испании подала два иска в Верховный суд и Национальную судебную коллегию королевства против политиков Каталонии, ответственных за провозглашение независимости автономии.

Каталонский парламент принял резолюцию об отделении от Испании 27 октября. В тот же день в Мадриде утвердили применение 155-й статьи конституции. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

1 октября в Каталонии прошел референдум о выходе региона из состава Испании. 90,18 процентов участников высказались в пользу независимости. Мадрид отказался признавать результаты.

В мировом сообществе Каталонию тоже не поддержали. Об отказе признать выход Каталонии из состава Испании заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поддержали Мадрид. Независимость Каталонии отказались признавать власти Аргентины, Мексики, Турции.