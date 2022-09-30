Узбекистан не будет экстрадировать соблюдающих закон россиян

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Министерство иностранных дел Узбекистана уточнило, в каких случаях могут депортировать россиян. Об этом говорится на сайте МИД республики.

"В отношении увеличения числа прибывающих граждан РФ на территорию Республики Узбекистан отмечаем, что вопрос их нахождения в нашей стране регламентируется законодательством Узбекистана, двусторонними и многосторонними договорно-правовыми актами, включая их возможную экстрадицию", – говорится в сообщении.

В МИД Узбекистана подчеркнули, что граждане зарубежных стран, не совершившие правонарушений, принудительной депортации не подлежат.

В ночь на 30 сентября Финляндия закрыла границу для российских туристов. Тем не менее сохраняется возможность въезда в республику россиян по семейным обстоятельствам, для учебы или работы. В паспорте туриста, которому откажут во въезде, будет сделана соответствующая пометка, а сама виза фактически аннулируется.



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