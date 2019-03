ЦРУ ошиблось в призывающей на службу русскоговорящих рекламе

В социальных сетях обсуждают ошибку, которую сделали создатели рекламного плаката для Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в Вашингтоне.

На плакате, который вывесили на одной из станций метро, написана фраза на русском и английском языках – "Ваше владение иностранным языками are vitally Important to our national security".

Дословный перевод звучит так: "Ваше владение иностранными языками жизненно важны для нашей национальной безопасности".

Авторы билборда в неправильной форме употребили форму глагола "to be" из-за этого произошло рассогласование единственного и множественного чисел.

В декабре прошлого года стажер компании Google по ошибке запустил в Сеть рекламную кампанию, которая могла обойтись американской корпорации в 10 миллионов долларов.

Все произошло во время демонстрации новой системы размещения рекламы. Объявление, которое выглядело как пустой желтый прямоугольник, появилось на многих сайтах США и Австралии.