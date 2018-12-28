Умер самый старый житель США

В Остине на 113-м году жизни скончался самый старый человек США Ричард Овертон, сообщает сайт "Комсомольской правды". Смерть Овертона наступила из-за остановки сердца, вызванной, в частности, пневмонией.

Овертон родился 11 мая 1906 года. Участвовал во Второй мировой войне в составе авиационного батальона, служил на военной базе Перл-Харбор.

В этом году, празднуя свое 112-летие, Овертон признался, что курил всю жизнь. Главное – не вдыхать дым. Он до последнего наслаждался жизнью и только два года назад отказался от самостоятельных поездок за рулем. В родном городе Овертона, Остине, его именем названа улица.

Прошлым летом в Израиле скончался старейший житель планеты израильтянин Исраэль Кристал, которому было 113 лет. До своего следующего дня рождения ему оставалось чуть больше месяца.