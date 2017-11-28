Главу Минобороны Аргентины вызвали дать показания из-за исчезновения субмарины

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Министр обороны Аргентины Оскар Агуада вызван для дачи показаний по делу об исчезновении подводной лодки "Сан-Хуан". Он ответит на несколько вопросов, которые касаются хода поисковой операции.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Todo Noticias, судья аргентинского города Калета-Оливия Марта Яньес вызвала министра обороны в качестве свидетеля. Ему предстоит в письменном виде ответить на несколько вопросов. Они, в частности, будут касаться хода поисковой операции и неполадок, о которых сообщал экипаж пропавшей субмарины.

Стоит отметить, что расследование, которым занимается Марта Яньес, было начато после заявления ВМС Аргентины. Сейчас в нем нет ни обвиняемых, ни подозреваемых.

Ранее сообщалось, что подводная лодка "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября. В этот момент субмарина шла из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 члена экипажа.

Как сообщили в ВМС Аргентины, есть предположение, что экипаж субмарины мог остаться в живых.