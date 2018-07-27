КНДР передала США останки американских солдат

27 июля, 07:40
Фото: ТАСС/Zuma/Matias J. Ocner
Власти КНДР передали США останки американских солдат, погибших в ходе Корейской войны 1950-1953 годов. Самолет ВВС США уже вылетел из северокорейского Вонсана.
"С-17 перевозит останки на авиабазу Осан, где 1 августа состоится официальная церемония репатриации", – цитирует сообщение Белого дома "Газета.ру". Скольких погибших передали США пока неизвестно.
Сам шаг Пхеньяна в Вашингтоне назвали значимым для запуска процесса репатриации останков американских военнослужащих.
О том, что Пхеньян намерен передать США тела погибших военнослужащих сообщалось ранее. Отмечалось, что в день передачи, 27 июля в КНДР отмечают день памяти Корейского соглашения о перемирии 1953 года, которое закончило трехлетний военный конфликт.
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