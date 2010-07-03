Штрафы за несоблюдение правил сортировки мусора ввели в Шанхае

Фото: ТАСС/ZUMA/Wang Gang

В Шанхае с 1 июля вступает в силу положение об обязательной сортировке мусора, на законодательном уровне эта норма станет первой в Китае.

При этом любой, кого уличат в намеренном смешивании мусора перед его сдачей в пункты сбора, может быть оштрафован на сумму от 50 до 200 юаней (от 7,3 до 29,4 доллара), пишет газета Shanghai Daily.

Юридическим лицам грозит штраф до 50 тысяч юаней (7,3 тысячи долларов).

Требования по сортировке мусора будут распространяться и на проживающих в Шанхае граждан других стран, а также на туристов.

Ранее сообщалось, что власти Евросоюза к 2021 году рассчитывают ввести запрет на использование пластиковой посуды и упаковки. В дальнейшем закон должны одобрить в Совете стран ЕС.

Кроме того, к 2025 году в Европе сократят использование изделий, для которых нет альтернативы. К ним отнесены в том числе одноразовые коробки для бургеров и контейнеры для еды. Сокращения должны коснуться и отходов от табачных изделий.

