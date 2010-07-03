"Красную шапочку" изъяли из библиотеки Барселоны из-за сексизма

Более двухсот книг изъяли из библиотеки в одной из школ Барселоны

Сказочный скандал не утихает в Европе. Более двухсот книг изъяли из библиотеки в одной из школ Барселоны. Многие произведения – в том числе "Красную шапочку" и "Спящую красавицу" – назвали сексистскими.

Возмущение специалистов вызвало то, что в этих сказках женщинам отведена пассивная роль. Волк – персонаж мужского рода – съел бабушку с внучкой, а охотник, тоже мужчина, их спас.

"То, что женщины против, я их очень пониманию. Если вы обратите внимание, в современной литературе формируется новый образ женщины: она показывает себя такой, какая она есть. И она достаточно самостоятельная, уже нет поиска мужчины", – рассказывает литературный критик Ольга Соломатина.

Детские книги сейчас изымаются из многих библиотек Испании. Но не все солидарны с такой политикой.

"Аргумент, что сказки были написаны по традиции давних времен, когда женщина была ущемлена, некорректен. Есть огромная поддержка испанского общества – такое заявление шокировало многих испанцев", – указывает критик Эдуард Сатановский.

Под возмущение западных мам попали и другие сказки – их более 200. "Спящая красавица" в их числе. В России родители считают, что такие сказки расставляют все гендерные стереотипы по своим местам.

"Какой сексизм можно найти в сказке? Эти сказки читают из поколения в поколение, никто плохого ничего не видел. Я не вижу ничего плохого в сказках, в которых добро все-таки победило. Женщины, когда борются за место мужчины, теряют женскую суть, теряют женственность", – считает Татьяна Кобелева.

Не исключено, по мнению экспертов, что негативное отношение родителей к сказкам возникает из-за перевода. У каждого языка свои особенности. На русском все отлично адаптировано для раннего развития детей – многие родители считают, что мужчины в сказках должны выступать героями и защитниками. Это как раз и учит подрастающее поколение сильного пола не обижать слабый.

"На ребенка влияет не только сказка, не сам сюжет, а контекст жизни, отношение с родителями, среда, как-то формируется мировоззрение. Я бы не стала называть сказки абсолютным злом, но нужно выбирать, в каком возрасте читать", – указывает детский психолог Анна Поплавская.

В РФ возмущение общественности вызвали слухи о том, что в Иркутской области из библиотек собирались изъять "Колобок" и "Теремок". Якобы власти все делали согласно "Закону о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью". Позднее эту информацию опровергли. Лишать детей сказок, оказалось, никто и не собирался.

Поразил в свое время многих и так называемый "список Кузнецовой". Волна возмущений выплеснулась в социальных сетях, а потом затихла. Возможно, и испанские страсти по гендерным стереотипам улягутся, а дети снова начнут читать любимые многими сказки.