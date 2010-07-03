Китаянка забеременела одновременно от двух мужчин

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В КНР женщина родила двойняшек, у которых оказались разные отцы, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ.

После родов муж начал беспокоиться, что один из сыновей совершенно на него не похож. Мужчина решил провести ДНК-тест. Выяснилось, что у одного из мальчиков другой отец. Произошла гетеропатернальная суперфекундация – оплодотворение яйцеклеток сперматозоидами разных партнеров.

Женщина призналась, что изменила мужу. В ответ на это мужчина заявил, что будет воспитывать только своего биологического сына.

Суперфекундация встречается преимущественно у животных. У людей это явление обнаруживается крайне редко.

Феномен встречается преимущественно у животных. У людей это явление обнаруживается крайне редко. Если у женщины во время менструального цикла происходит сразу две овуляции с интервалом в несколько суток и в этот период она занимается сексом с двумя или более мужчинами, то сперматозоиды каждого партнера могут оплодотворить одну яйцеклетку, и в результате родятся близнецы от нескольких отцов.

Ранее сообщалось, что американка родила три пары близнецов за девять минут. Шанс на рождение шестерняшек составляет один к 4,7 миллиарда.