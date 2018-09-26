В Иране прокомментировали обвинения Израиля в причастности к крушению Ил-20

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Представитель Высшего совета национальной безопасности Ирана прокомментировал обвинения Израиля в том, что его страна причастна к крушению российского самолета Ил-20 в Сирии. Его слова приводит RT.

"Разумеется, мы не придаем большого значения заявлениям Израиля. Я имею в виду, что подобные заявления не заслуживают ответа или какой-либо дискуссии. Я полагаю, что лучший комментарий по этому вопросу был предоставлен правительством России", – заявил Хосрави.

Он считает, что Россия дала детальные сведения о происшествии и четко обозначила виновных.

17 сентября российский самолет Ил-20 был сбит системой ПВО Сирии, которая в тот момент отражала атаку истребителей ВВС Израиля. При крушении Ил-20 погибли 15 военнослужащих. Как заявили в Минобороны России, израильские истребители прикрывались российским самолетом, и в результате он попал под удар.

После инцидента глава оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что Россия предпримет меры по защите своих солдат в Сирии. Одной из них стала поставка арабской республике комплекса С-300.