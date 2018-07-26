Арестованный в Италии экс-сенатор Кривицкий отказался от экстрадиции

26 июля, 15:59
Фото: Совет Федерации РФ
Арестованный в Италии бывший сенатор РФ Дмитрий Кривицкий отказался от добровольной экстрадиции на родину. Об этом сообщил его адвокат Мауро Анетрини.
"Он ответил отказом на предложение суда о добровольной экстрадиции", – цитирует адвоката РИА Новости. Защита уже подала запрос об освобождении Кривицкого. По словам Анетрини, "этот вопрос будет решаться через неделю на следующем заседании".
Адвокат Кривицкого пояснил, что год назад его подзащитный запросил убежище во Франции. Тогда французские власти сообщили, что, по Женевской конвенции, экс-сенатор не ограничен в передвижения между странами ЕС.
Юрист подчеркнул, что Кривицкий не знал, что в его отношении "выписан международный ордер на арест, и не знал, что его хотят задержать" по делу о коррупции. Он добавил, что решение о присвоении россиянину статуса беженца рассмотрят в ноябре. "Мы всеми силами будем сопротивляться тому, чтобы его отправили в Россию", – подытожил адвокат.
В марте 2018 года полиция Новгородской области объявила в розыск экс-сенатора от региона Дмитрия Кривицкого. Его обвинили в получении взятки в размере 15 миллионов рублей.
25 июля стало известно, что бывший сенатор РФ Кривицкий арестован в Италии по запросу российских властей. Его задержали в городе Кортине Д'Ампеццо на севере страны.
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