Украина ввела санкции против экс-главы МВД Захарченко

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

В отношении 10 человек из бывшего высшего офицерского состава Украины совет национальной безопасности и обороны страны ввел санкции. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает РИА Новости.

В список вошли экс-глава МВД Виталий Захарченко и экс-глава СБУ Александр Якименко. По словам Данилова, данные граждане предали Украину. Санкции вводятся указом президента.

"Все эти 10 лиц лишены государственных наград Украины, они лишены всех званий, у них ни одного звания украинского на сегодняшний день нет. К ним применен максимальный пул санкций, который позволяет наше законодательство, – это 13 пунктов", – прокомментировал Данилов.

Ранее сообщалось, что служба безопасности Украины может завести уголовное дело против украинской журналистки Алены Березовской.

Началась проверка в отношении журналистки из-за ее вопроса, заданного во время интервью с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.