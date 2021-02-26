Украина ввела санкции против экс-главы МВД Захарченко

26 февраля, 22:00
Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
В отношении 10 человек из бывшего высшего офицерского состава Украины совет национальной безопасности и обороны страны ввел санкции. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает РИА Новости.
В список вошли экс-глава МВД Виталий Захарченко и экс-глава СБУ Александр Якименко. По словам Данилова, данные граждане предали Украину. Санкции вводятся указом президента.
"Все эти 10 лиц лишены государственных наград Украины, они лишены всех званий, у них ни одного звания украинского на сегодняшний день нет. К ним применен максимальный пул санкций, который позволяет наше законодательство, – это 13 пунктов", – прокомментировал Данилов.
Ранее сообщалось, что служба безопасности Украины может завести уголовное дело против украинской журналистки Алены Березовской.
Началась проверка в отношении журналистки из-за ее вопроса, заданного во время интервью с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.
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