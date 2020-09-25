В Нью-Йорке появились часы, показывающие время до климатической катастрофы

Фото: facebook.com/theclimateclock

Часы, установленные на Юнион-сквер в Нью-Йорке, начали отсчитывать время до климатической катастрофы, сообщает "Мир 24".

Таймер установили на Манхэттене уже более 20 лет назад. Местные жители были уверены, что часы указывают на площадь уничтожаемых ежегодно тропических лесов или отслеживают мировое население.

Часы на самом деле показывали время, но отсчитывали его необычным образом – до и после полуночи. Посмотрели другими глазами на часы художники Ган Голан и Эндрю Бойд. Они придумали проект "Климатические часы".

Таймер на Юнион-сквер показывает, сколько времени осталось у человечества, чтобы предотвратить необратимые последствия повышения температуры на планете более чем на 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Авторы проекта считают, что до катастрофы осталось чуть более семи лет.

Эти расчеты основаны на выводах расположенного в Берлине исследовательского центра, созданного Потсдамским институтом изучения климатических изменений и Фондом имени фламандского ученого Герарда Меркатора.

Ранее сообщалось, что итальянский ледник Мармолада может исчезнуть через 15 лет. К такому выводу пришли ученые Падуанского университета. Профессор геоморфологии образовательного учреждения Альдино Бондесана обратил внимание на быструю скорость таяния Мармолады.

По мнению исследователей, это связано с ростом выбросов углерода за последние несколько десятилетий. Сейчас ледник теряет до девяти гектаров в год, хотя еще десять лет назад скорость таяния составляла лишь пять гектаров в год.