Эксперт объяснил, почему украинцы простили Зеленскому извинение перед Кадыровым

17:07
17:07
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Председатель правления Центра стратегических исследований Украины Павел Жовниренко пояснил ИА "НСН", почему попытка Владимира Зеленского уладить конфликт с главой Чечни Рамзаном Кадыровым едва ли повлияет на рейтинг президента. По словам эксперта, жители Украины понимают, что в 2014 году будущему украинскому лидеру необходимо было извиниться перед Кадыровым за неосторожное высказывание.
"Мы понимаем и Зеленского, и Кадырова как человека с Кавказа. Есть личностные вещи и те, которые относятся к менталитету нации, отношения человека к религии, к своим глубоко интимным вещам и переживаниям", – подчеркнул собеседник агентства. По его словам, Зеленский быстро понял, что его шутка задевает религиозные традиции Чечни и "есть повод для извинения". Как отметил Жовниренко, в том, что "касается семьи, отношения к женщинам и отношения к религии, тут, конечно, нужно быть очень внимательным, спокойным и не ломать дров".
В октябре 2014 года Владимир Зеленский в своем телешоу в шутку сказал по поводу видео с плачущим Кадыровым, что так глава Чечни "отреагировал на разрушение памятника Ленину в Харькове". Позже стало известно, что кадры были сделаны в 2012 году после молитвы. Тогда Зеленский извинился перед главой Чечни и мусульманами. Он заверил, что у создателей шоу не было цели обидеть кого-либо.
Ранее сообщалось, что Зеленского рассмешил комедийный чат студии "Квартал 95", в котором обыгрывались стереотипы о других странах, в том числе о России и Белоруссии. Так, в чате белорусский президент Александр Лукашенко сначала не может понять, что такое селфи, а потом несколько раз присылает неудачные кадры, показывая крупным планом свои усы. Отмечалось, что этот момент особенно позабавил Зеленского.
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