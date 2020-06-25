Названы сроки возвращения Crew Dragon на Землю

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Фото: NASA TV via www.imago-images.de/TASS
Стало известно, когда корабль Crew Dragon вернется на Землю. Об этом рассказал на брифинге заместитель руководителя программы коммерческих полетов NASA Стивен Стич.
Как пишет РИА Новости, на борту корабля на Землю должны будут вернуться два астронавта NASA.
"Мы планируем возвращение в начале августа. Самое раннее – 2 августа", – заявил Стич.
Он пояснил, что график возвращения связан с загруженностью астронавтов на МКС. В частности, учитывается план по выходу в открытый космос для проведения технического обслуживания орбитальной станции.
В данный момент эксперты продолжают наблюдение за кораблем Crew Dragon, который остается пристыкованным к МКС. Известно, что большая часть космического судна находится в спящем режиме.
"Он (корабль – Прим. Ред.) в порядке, мы многое узнаем о нем", – сообщил Стич.
Он также отметил, что NASA продолжает подготовку к первому регулярному полету Crew Dragon на МКС.
"Сейчас мы думаем, что нам необходимо около шести недель между возвращением и запуском первого регулярного рейса", – заключил Стич.
Запуск к Международной космической станции корабля Crew Dragon с двумя астронавтами на борту состоялся 30 мая. Он был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9.
Спустя 19 часов астронавты NASA Дуглас Херли и Роберт Бенкен вышли на борт МКС. Это стал первый за девять лет американский пилотируемый полет в космос.
Астронавты с Crew Dragon перешли на МКС
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