Назначен новый премьер-министр Казахстана

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Премьер-министром Казахстана назначен Аскар Мамин. Указ подписан президентом Нурсултаном Назарбаевым 25 февраля, говорится в сообщении пресс-службы главы государства в Twitter.

Кандидатуру Мамина одобрили депутаты мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана.

На минувшей неделе Назарбаев отправил в отставку правительство. По мнению президента, кабмин совместно с Национальным банком не создал стимулов и инструментов для качественного экономического роста. Как отметил Назарбаев, "реальные доходы населения не увеличиваются, но растет доля расходов на продукты питания в бюджете семей".

Согласно Конституции Казахстана, президент определяет структуру кабинета министров по представлению главы правительства. Предложения о кандидатурах на посты министров новый вице-премьер должен представить в 10-дневный срок. Министров иностранных дел, обороны, внутренних дел назначает лично глава государства.

Аскар Мамин родился в 1965 году. В разные годы занимал посты акима Астаны, министра транспорта и коммуникаций, вице-премьера и другие.