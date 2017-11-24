СБУ заявила о выдворении из страны "доверенного лица" Кадырова

24 ноября, 14:49
Фото: Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о выдворении из страны и передаче России "доверенного лица" главы Чечни Рамзана Кадырова.
Как сообщает "Газета.ру" со ссылкой на сообщение ведомства, человек отвечал на Украине "за реализацию политики Президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова". Имя мужчины не называется.
В конце октября в центре Киева взорвался мотоцикл с установленной на нем бомбой. В результате погибли охранник депутата Верховной рады Игоря Мосийчука и случайный прохожий. Прокуратура города квалифицировала произошедшее как теракт.
МВД Украины заявили, что к покушению на депутата может быть причастен глава Чечни Рамзан Кадыров.
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