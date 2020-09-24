Племянница Трампа подала на него в суд

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Племянница действующего президента США Дональда Трампа Мэри подала на него и его родственников в суд за мошенничество. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо самого Трампа, ответчиками по делу выступают сестра американского лидера Мэриэнн Трамп-Бэрри и распорядитель наследства их умершего в августе брата Роберта.

По словам Мэри Трамп, Дональд, Роберт и их сестра применяли мошеннические схемы при управлении империей недвижимости, которая досталась им от отца. Родственники якобы обманывали партнеров, уклонялись от выплаты налогов и повышали арендную плату для жильцов с низким уровнем дохода.

Кроме того, племянница Трампа раскритиковала то, как ее братья и сестра распоряжались ее долей в семейном бизнесе. Дональд и его близкие, как утверждает Мэри, занижали реальный размер наследства.

Племянница президента США в исковом заявлении потребовала возмещения убытков, понесенных за держание ее в неведении, а также компенсацию в размере как минимум 500 тысяч долларов.

Летом 2020 года Мэри выпустила книгу о Трампе под названием "Слишком много и никогда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире". Будучи дипломированным психологом, женщина раскритиковала опасный характер своего двоюродного брата. Она также призвала американского лидера подать в отставку.

