Этап "Тур де Франс" пришлось прервать из-за акции протеста фермеров

24 июля, 16:48
Фото: ТАСС/Zuma/Panoramic
Шестнадцатый этап многодневной велогонки "Тур де Франс" пришлось приостановить после того, как полиция распылила слезоточивый газ, чтобы прервать акцию протеста французских фермеров. Об этом сообщает AFP.
По данным агентства, в знак протеста против сокращения финансовой помощи фермеры перекрыли трассу, по которой проходит маршрут велогонки. Для этого они забросали шоссе копнами сена. В ответ полиция распылила слезоточивый газ, пытаясь разогнать протестующих. Ветер разнес слезоточивое вещество, и в результате этап "Большой петли" прервали на десять минут для оказания помощи пострадавшим спортсменам.
Также сообщается, что после 15 этапов в генеральной классификации "Тур де Франс" первое место занимает британский гонщик Герайнт Томас из команды Sky.
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