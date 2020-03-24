Более 30 тысяч человек заразилось коронавирусом в Германии

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Число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Германии достигло 30 174. Об этом сообщает телеканал N-TV со ссылкой на собственный анализ данных, поступивших из федеральных земель ФРГ.

По его информации, в стране скончались 132 человека. Больше всего людей заразились в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия – 8 745 пациентов, в Баварии – 5 754 и Баден-Вюртемберге – 5 348. Согласно официальным сведениям, которые собирает Институт Роберт Коха, подчиняющийся Минздраву ФРГ, к 24 марта в Германии было зарегистрировано 27 436 случаев заражения и 114 летальных исходов.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель ушла на домашний карантин после того, как стало известно, что врач, делавший ей профилактическую прививку от пневмококка, заразился. Ее первый тест на коронавирус дал отрицательный результат, в ближайшие дни будут сделаны другие.

По информации ВОЗ, коронавирусом в мире заражено более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось. В России зарегистрированы 438 больных.

Все организованные туристы вернутся в Россию в течение недели. Сейчас за границей остаются 57,8 тысячи таких туристов, уточнили в Росавиации.