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Общество

20:55

Хилари Дафф вышла замуж во второй раз

за рубежом общество

Фото: instagram.com/hilaryduff

Американская поп-исполнительница, актриса Хилари Дафф вышла замуж во второй раз, передают "Дни.ру".

Избранником актрисы стал музыкант Мэттью Кома, с которым они вместе уже около трех лет. Торжественное мероприятие прошло во дворе дома Хилари в Лос-Анджелесе. На церемонию молодожены позвали только своих близких друзей и родственников.

Знаменитости встречаются с января 2017 года. Они воспитывают дочку Бэнкс и семилетнего сына Хилари Луку, которого она родила от своего первого мужа, хоккеиста Майка Комри. С ним они прожили шесть лет, в 2014 году они заявили о разводе.

Хилари Дафф известна многим по сериалу, который шел на телеканале Disney Channel, "Лиззи Магуайер". Однако в последнее время Хиллари позиционирует себя исключительно как певица поп-рок и дэнс-поп жанров, писательница, бизнесвумен, дизайнер одежды и парфюмов.

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