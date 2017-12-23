На севере Германии туристический автобус попал в ДТП

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На севере Германии недалеко от города Росток туристический автобус попал в ДТП. 22 пассажира не пострадали.

"По неизвестной на данный момент причине автобус отклонился вправо от проезжей части и проехал виз по склону около 30 метров в лес", – говорится в сообщении местной полиции, передает РИА Новости.

Отмечается, что в результате аварии незначительные ранения получил водитель. Обстоятельства произошедшего выясняются.

20 декабря 11 человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом в Мексике. Всего в автобусе находился 31 турист из разных стран, в том числе, Канады и Италии. Многих пострадавших увезли в госпитали на частных машинах.