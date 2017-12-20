В Мексике в ДТП погибли 11 туристов

20 декабря, 02:34
Фото: ТАСС/Zeljko Mrsic/PIXSELL
11 человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом в Мексике.
Водитель автобуса вез на экскурсию иностранных туристов, сообщает РИА Новости со ссылкой на офис губернатора штата Кинтана-Роо. По предварительным данным, автобус перевернулся на пути в город Чакчобен.
Всего в автобусе находился 31 турист из разных стран, в том числе, Канады и Италии. Пока власти сообщили об 11 погибших и 15 раненых иностранцах. Многих пострадавших увезли в госпитали на частных машинах.
Ранее сообщалось об еще одном крупном ДТП в Мексике. В конце ноября этого года пикап перевернулся в штате Пуэбла в Центральной Мексике. В его грузовом отсеке находились пассажиры, 16 человек погибли.
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