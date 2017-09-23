Лидеры G7 готовы ужесточить санкции по России – Меркель

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Лидеры G7 готовы ужесточить санкции против России, если обострится обстановка на востоке Украины, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, передает "Интерфакс".

"Мы готовы в случае, если это потребуется – мы, правда, этого не хотим – ужесточить санкции, если ситуация этого потребует", — сказала Меркель.

Канцлер Германии вновь напомнила, что санкции связаны с выполнением минских договоренностей.

Евросоюз ввел санкции в отношении России в марте 2014 года из-за ситуации на Украине и в Крыму. C тех пор ЕС регулярно продлевает санкции на полгода.

