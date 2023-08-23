Судоходство в Суэцком канале полностью восстановят в течение нескольких часов

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Судоходство в Суэцком канале после инцидента со столкновением двух танкеров возобновится в течение нескольких часов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу администрации водной артерии Усама Рабиа.

По его словам, специалисты оперативно разобрались с неисправностями двух танкеров, которые произошли во время их прохода в канале. Танкер BW Lesmes уже отбуксировали за пределы водных путей. При этом буксировка Burri еще продолжается.

"Судоходство возобновится в регулярном режиме по обоим направлениям в течение нескольких часов", – пообещал Рабиа.

Он рассказал, что причиной ЧП стала остановка BW Lesmes из-за технической неисправности. Это произошло на 144-м километре водной артерии. В районе аварии не зафиксировано какого-либо загрязнения окружающей среды.

Ранее сообщалось, что перевозящие сжиженный природный газ танкеры врезались друг в друга в Суэцком канале. Владельцем одного одного из танкеров является компания Burri с Каймановых островов. Второй BW Lesmes шел под флагом Сингапура.

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