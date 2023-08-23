Два танкера с сжиженным газом столкнулись в Суэцком канале

Фото: AP Photo/Autoridad del Canal de Suez

Перевозящие сжиженный природный газ танкеры врезались друг в друга в Суэцком канале. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Marine Traffic.

Владельцем одного одного из танкеров является компания Burri с Каймановых островов. Второй BW Lesmes шел под флагом Сингапура. Оба корабля перевозили сжиженный газ.

Ранее стало известно, что моторная лодка и теплоход столкнулись в Марий Эл. Из-за этого следователи начали проверку. Ведомство отметило, что в результате столкновения один мужчина был спасен, второй – получил травмы и утонул.

До этого в проливе Дарданеллы произошло столкновение следующего из РФ в Грецию танкера с катером. Буксир TÜRKELİ и катер KEGM-9 быстро были направлены на место происшествия.

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