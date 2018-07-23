Эксперт прокомментировал прибытие кораблей военно-морской группы НАТО в Одесский порт

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Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал заход в Одесский порт кораблей постоянной военно-морской группы НАТО. Предполагается, что они проведут совместные учения типа PASSEX с украинскими военно-морскими силами.

"PASSEX – термин, который пришел к нам из военно-морского флота США. Если его переводить дословно, то это так называемая беглая тренировка, когда происходит быстрое взаимодействие нескольких кораблей по стандартной процедуре, для того чтобы проверить слаженность и обученность экипажей", – цитирует эксперта RT.

Леонков отметил, что такую технологию уже использовали на учениях на Украине в 2015–2016 годах. Тренировки включают отработку связи, плавания в составе ордера в ночное и дневное время и тактическое маневрирование. Военные также оттачивают передачу грузов и отражение угроз.

Эксперт добавил, что количество кораблей стран НАТО, которые могут пребывать в Черном море, их тоннаж и время нахождения в водах ограничены конвенцией Монтре.

Частота учений в Черном море выросла из-за борьбы с так называемой российской угрозой, полагает эксперт. По его словам, количество маневров будет расти и дальше, пока генералы альянса не будут уверены в своих силах.

Ранее в НАТО неоднократно заявляли о потенциальной российской угрозе, а также о том, что Москва провоцирует альянс.

В Госдуме и Кремле на претензии отвечают тем, что альянс постоянно расширяет сферу своего влияния и подходит к границам с РФ. Владимир Путин уже призывал западных коллег не переходить красную черту в отношениях с Москвой.