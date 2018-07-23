Эксперт прокомментировал прибытие кораблей военно-морской группы НАТО в Одесский порт

23 июля, 18:09
Фото: AP/File/Joerg Sarbach
Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал заход в Одесский порт кораблей постоянной военно-морской группы НАТО. Предполагается, что они проведут совместные учения типа PASSEX с украинскими военно-морскими силами.
"PASSEX – термин, который пришел к нам из военно-морского флота США. Если его переводить дословно, то это так называемая беглая тренировка, когда происходит быстрое взаимодействие нескольких кораблей по стандартной процедуре, для того чтобы проверить слаженность и обученность экипажей", – цитирует эксперта RT.
Леонков отметил, что такую технологию уже использовали на учениях на Украине в 2015–2016 годах. Тренировки включают отработку связи, плавания в составе ордера в ночное и дневное время и тактическое маневрирование. Военные также оттачивают передачу грузов и отражение угроз.
Эксперт добавил, что количество кораблей стран НАТО, которые могут пребывать в Черном море, их тоннаж и время нахождения в водах ограничены конвенцией Монтре.
Частота учений в Черном море выросла из-за борьбы с так называемой российской угрозой, полагает эксперт. По его словам, количество маневров будет расти и дальше, пока генералы альянса не будут уверены в своих силах.
Ранее в НАТО неоднократно заявляли о потенциальной российской угрозе, а также о том, что Москва провоцирует альянс.
В Госдуме и Кремле на претензии отвечают тем, что альянс постоянно расширяет сферу своего влияния и подходит к границам с РФ. Владимир Путин уже призывал западных коллег не переходить красную черту в отношениях с Москвой.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: