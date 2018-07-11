НАТО обвинила Россию в провокациях

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Россия ведет провокационную деятельность у границ НАТО, отмечается в заявлении саммита Североатлантического альянса. В частности объединение не устраивает то, что Москва размещает ракеты в Калининграде.

В НАТО подчеркнули, что не ищут конфронтации с РФ, а также открыты для поддержания диалога во избежании эскалации ситуации, сообщает РИА Новости.

Недовольство размещением российских ракет в НАТО озвучивали неоднократно. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к прозрачности в вопросе базирования "Искандеров".

В Госдуме и Кремле на претензии отвечают тем, что альянс постоянно расширяет сферу своего влияния и подходит к границам с РФ. Владимир Путин уже призывал западных коллег не переходить красную черту в отношениях с Москвой.