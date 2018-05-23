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В мире

23 мая 2018, 10:15

Генрокурором штата Нью-Йорк впервые в истории стала женщина

за рубежом власть общество

Фото: twitter.com/NewYorkStateAG

Генеральным прокурором Нью-Йорка впервые в истории стала женщина. Законодательное собрание штата официально утвердило на этот пост Барбару Андервуд, пишет "Газета.ру".

Как уточняется на сайте прокуратуры США, Андервуд работает в генпрокуратуре штата Нью-Йорк уже более десяти лет.
Как подчеркнула генпрокурор в своей благодарственной речи, деятельность на новом посту "станет самой важной из тех, которые у меня когда-либо были".
Барбара Андервуд назвала свое назначение "огромной честью" и пообещала "служить людям Великого штата Нью-Йорк верой и правдой".

По информации издания, Андервуд сменила на посту генерального прокурора Нью-Йорка Эрика Шнайдермана. Ее предшественник ушел в отставку после того, как несколько женщин обвинили его в избиении и запугивании.

Ранее стало известно, что впервые за более чем 220 лет Нью-Йоркскую фондовую биржу возглавит женщина. До своего назначения 67-м президентом NYSE Стэйси Каннингем занимала должность операционного директора биржи.

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