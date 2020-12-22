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В мире

22 декабря, 21:56

В Чехии режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии продлили до 22 января

за рубежом

Фото: AP/Petr David Josek

В Чехии до 22 января продлили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Режим ЧС был введен в стране 5 октября и должен был закончиться 23 декабря. Решение о продлении по предложению правительства вынесла палата депутатов.

Сетевые каналы транслировали процесс голосования. За продление режима ЧС проголосовали 55 из 104 присутствовавших на заседании депутатов.

Власти Чехии уже продлевали режим чрезвычайной ситуации. Ранее он должен был закончиться 12 декабря.

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