Япония одобрила рекордный оборонный бюджет‍

Фото: AP/Eugene Hoshiko

Японский премьер-министр Синдзо Абэ одобрил проект оборонного бюджета в размере 46 миллиардов долларов, что на 1,3 процента больше расходов на оборону Японии в 2017 году.

Как сообщает "Газета.ру", причиной увеличения бюджета стало укрепление системы противоракетной обороны из-за угроз со стороны КНДР.

До прихода Абэ к власти в стране наблюдалась тенденция к снижению оборонного бюджета страны.

Ранее сообщалось, что США, Япония и Южная Корея провели двухдневные совместные военно-морские учения вблизи Японии и Корейского полуострова. Стороны использовали оснащенный системами раннего обнаружения американский эсминец Stethem, южнокорейский "Соэ Ю Соннен" и японский "Текай".

Японские власти отметили, что цель учений – повысить тактический потенциал военно-морских сил и укрепить отношения между тремя странами. Участники смоделировали пуски северокорейских баллистических ракет и потренировались передавать информацию между судами.

Регулярные испытания вооружения проводятся Северной Кореей с апреля 2017 года. Наращивание вооружения в стране вызывает недовольство во всем мире. Главным противником Пхеньяна стал Вашингтон. США принимают против страны все новые санкции и агитируют другие страны вводить ограничения против КНДР.