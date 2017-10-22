Референдум об автономии итальянской Венето признан состоявшимся

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Явка избирателей на референдуме об автономии североитальянской области Венето превысила кворум. В голосовании приняли участие проголосовали 50,1 процента избирателей, что позволит признать консультацию состоявшейся.

"По состоянию на 20.15 число избирателей области Венето, принявших участие в голосовании, составило 50,1 процента от общего числа местных избирателей", – цитирует РИА Новости представителя избиркома в венецианском Палаццо Ферро Фини.

Согласно закону, чтобы референдум был признан, необходима была явка 50 процентов плюс одного избирателя. Голосование проводилось впервые и носит консультативный характер, оно не будет иметь правовой силы. Аналогичный референдум прошел в соседней Ломбардии.

Оба региона просят власти страны о статусе автономии, который уже имеют пять провинций в Италии. Это позволило бы областям свободнее распоряжаться финансами.

Референдум начался утром 22 октября. На многих избирательных участках были очереди из желающих отдать свой голос. Отмечалось, что в Венето впервые наблюдалась такая активность избирателей.

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