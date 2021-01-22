Тренер мадридского "Реала" Зидан заразился коронавирусом

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У главного тренера мадридского футбольного клуба "Реал" Зинедина Зидана подтвердился коронавирус. Об этом сообщается на сайте команды.

При этом подробности о его состоянии не уточняются.

В матче 1/16 финала Кубка Испании "Реал" проиграл клубу третьего по силе дивизиона страны "Алькояно" со счетом 1:2. В субботу у королевского клуба запланирована выездная игра с "Алавесом".

В декабре сообщалось, что Зинедин Зидан собирается покинуть команду после завершения сезона-2020/21.