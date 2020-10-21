Полиция выполнила одно из требований захватчика банка в Грузии

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Подъём"

Правоохранительные органы Грузии выполнили одно из требований неизвестного, захватившего заложников в одном из банков Зугдиди. Об этом сообщает телекомпания "Пирвели".

Злоумышленник потребовал отвести от отделения кредитной организации бронетехнику силовых структур.

"Бронетехника покинула прилегающую к банку территорию. Также погашено уличное освещение. Спецоперация продолжается", – заявил журналист телеканала.

Злоумышленник захватил здание банка днем в среду, 21 октября. Мужчина удерживает в здании 19 человек. По некоторым данным, он угрожает заложникам гранатой. Ранее неизвестный потребовал передать ему 500 тысяч долларов.

Грузинские СМИ сообщили, что несколько человек сбежали из здания банка по пожарной лестнице и через крышу. Некоторых – например пожилых людей и беременную женщину – преступник отпустил сам.

