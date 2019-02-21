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04:53

В Австралии появятся автомобильные номера со смайликами

за рубежом

04:53

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Фото: depositphotos/nicomenijes

В Австралии водители смогут приобрести автомобильные номера с эмодзи, передает телеканал Seven News Sydney.

Сообщается, что украшать свои машины смайликами автовладельцы Квинсленда смогут уже с марта. Данная услуга обойдется примерно в 300 долларов.

Веселые рожицы будут использоваться исключительно в декоративных целях. Это могут быть изображения с улыбкой, смеющиеся, подмигивающие, носящие солнечные очки или имеющие сердечки вместо глаз.

Как сказала Ребекка Майкл, пресс-секретарь Королевского автомобильного клуба Квинсленда, появление эмодзи на номерах не станет чем-то новым для Австралии.

Майкл пояснила, что с помощью различных символов на номерных знаках местные жители уже давно поддерживают любимые спортивные команды и города.

Новость об эмодзи на автомобильных номерах вызвала ажиотаж в австралийских социальных сетях. Одни отнеслись к идее с энтузиазмом и теперь с нетерпением ожидают марта, другие отнеслись к нововведению скептически.

Отдельные пользователи возмутились узким выбором смайликов.

за рубежом

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