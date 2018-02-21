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В мире

21 февраля 2018, 20:23

Советник Трампа рассказал о подготовке войны в космосе

за рубежом безопасность

Фото: AP/ Cmc James E. Foehl

Соединенные Штаты не хотят войны в космосе, но должны быть готовы к ней, поэтому увеличат финансирование космической обороны. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер.

"Космос сейчас наряду с землей, морем и воздухом стал боевым доменом и, пусть мы бы не хотели выводить конфликты в космос, Соединенные Штаты будут готовы на случай, если это произойдет", – цитирует РИА Новости выступление Макмастера на втором заседании Национального космического совета США во главе с вице-президентом Майком Пенсом.

Советник президента обвинил в росте напряжения в космосе по вине "противников" США, хотя и не назвал конкретные страны. Тем не менее недавно глава американской нацразведки заявил, что Китай и Россия наращивают усилия по военному использованию космического пространства.

По словам Макмастера, согласно бюджету на 2019-й финансовый год, предложенному Дональдом Трампом, финансирование космической обороны увеличится более чем на миллиард долларов, а в течение последующих пяти лет – более чем на восемь миллиардов долларов.

При этом отмечается, что милитаризация космоса запрещена международным Договором о космосе, заключенным а 1967 году.

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